Полузащитник сборной Армении по футболу Эдуард Сперцян прокомментировал матч против «Спартака» в составе «Краснодара».

"Во время перерыва в игре мы говорили о том, чтобы найти другие возможности для контратаки. Нельзя было пропускать мяч в начале второй половины. Но мы боролись до конца, даже когда проигрывали», - как сообщает Арменпресс, цитируют Сперцяна российские СМИ.

В рамках второго тура чемпионата России по футболу «Краснодар» соревновался со «Спартаком» и уступил со счетом 1:4. Единственный мяч "Краснодара", реализовав пенальти, забил Эдуард Сперцян.