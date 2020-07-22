Предстоящие на 24 июля мероприятия
17:56, Июль 23, 2022
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10:00, 22.07.2022
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10:15, 18.07.2022
"Новая книга" - 24/22: Овсепян, Кристи, Спивакова
- 17:58 Предстоящие на 25 июля мероприятия
- 17:56 Предстоящие на 24 июля мероприятия
- 17:55 Известно имя нового украинского посла в ФРГ
- 17:47 Талибы закупят в Иране 350 тысяч тонн нефти
- 17:21 Министр обороны Турции заявил об отсутствии необходимости разминирования украинских портов
- 16:45 Премьер Венгрии отметил, что ЕС нужен новый подход по ситуации вокруг Украины
- 16:32 На территории Армении температура воздуха понизится на 3-5 градусов
- 16:20 Число случаев COVID-19 в мире превысило 569 млн
- 15:49 В центре Еревана открылась галерея Form and Season
- 15:10 На юге Ирана 17 человек погибли в результате наводнений
- 14:45 Сборная Армении по баскетболу до 18 лет начинает борьбу в рамках Чемпионата Европы
- 14:15 Патрульная служба по случаю Вардавара перейдет на усиленный режим работы
- 13:47 В России за сутки госпитализировали 1200 больных COVID-19
- 13:38 Все руководители Китая прошли вакцинацию препаратами национального производства
- 13:14 Президент Армении принял министра территориального управления и инфраструктур
- 12:36 Президент Армении направил поздравительное послание президенту Италии
- 11:55 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств
- 11:28 Спасатели доставили в безопасное место 2 гюрзы, 3 полоза и 1 гадюку
- 11:25 Европейские индексы выросли - 22-07-22
- 11:24 Американские индексы снизились - 22-07-22
- 11:22 Цены на цветные металлы - 22-07-22
- 11:18 Цены на драгоценные металлы - 22-07-22
- 11:17 Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание президенту Египта
- 11:17 Цены на нефть снизились - 22-07-22
- 22.07-20:57 Требуются реальные и искренние усилия для установления прочного мира: глава делегации Европарламента
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