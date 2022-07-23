Известно имя нового украинского посла в ФРГ

Украина определилась с кандидатурой нового посла в Германии, который сменит известного недипломатичными высказываниями Андрея Мельника.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, немецкий телеканал RTL сообщил, что украинскую дипмиссию в Берлине возглавит 47-летний Алексей Макеев.

Он начал работать дипломатом в 1996 году, в 2014-2020 годах был политическим директором украинского МИД, также работал в посольствах в Швейцарии и ФРГ. Как уточняет RTL, официально его представят в германском МИД через две недели.

Новый украинский посол приедет на смену проработавшему в ФРГ восемь лет Мельнику, который регулярно позволял себе недипломатичные и скандальные высказывания, выражал недовольство политикой властей Германии, вступал в открытые дискуссии в социальных сетях. После начала спецоперации России на Украине Мельнику начали уделять большое внимание в СМИ, и его высказывания становились все более резонансными.

Весной он упрекнул президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в якобы тесных связях с Россией, в результате в Киеве даже решили отказать главе государства в приеме. Канцлер Олаф Шольц подверг это решение критике, за что Мельник охарактеризовал его при помощи устаревшего фразеологизма, назвав "обиженной ливерной колбасой".

4 июля газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что Мельник, возможно, станет замминистра иностранных дел Украины. Предполагается, что дипломат покинет Берлин уже в июле.