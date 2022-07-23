Министр обороны Турции заявил об отсутствии необходимости разминирования украинских портов

Для начала работы по вывозу зерна в полном разминировании украинских черноморских портов необходимости нет, достаточно создания безопасных коридоров для прохождения торговых кораблей, считает турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"У нас сейчас нет необходимости в разминировании. Поскольку будет Совместный координационный центр, поскольку и российская, и украинская стороны находятся в одном месте (...) мы будем определять безопасный курс судов, и (...) проводить торговые корабли", - как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, сказал он в субботу в интервью телеканалу CNN.

Министр добавил, что, "таким образом, мы будем следить за тем, чтобы корабли благополучно входили и выходили из украинских портов".

При этом Акар сообщил, что в соглашениях не установлены сроки их действия, они будут "сохраняться до тех пор, пока продолжается работа".

В минувшую пятницу в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна.

"Первый документ - меморандум - предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине", - говорится в распространенном заявлении министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Он сообщил, что представители совместного четырехстороннего координационный центра будут организовывать досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов.

"В соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр. Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций", - говорится в заявлении российского министра.

CNN отмечает, что в рамках соглашений суда с зерном по безопасному коридору в Черном море будут проводить украинские капитаны, а затем суда будут проходить через пролив Босфор для выхода на мировые рынки.