Премьер Венгрии отметил, что ЕС нужен новый подход по ситуации вокруг Украины

Евросоюз нуждается в новой стратегии в отношении ситуации вокруг Украины, поскольку санкции против РФ не принесли нужный эффект. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в субботу западные СМИ со ссылкой на премьера Венгрии Виктора Орбана.

Выступая в Румынии, Орбан отметил, что стратегия ЕС должна ставить задачу добиться мира, а не одержать верх над Россией в Украине.

"Нужна новая стратегия, в центре которой будут мирные переговоры и выработка хороших мирных предложений", - сказал венгерский премьер.

Он также подчеркнул, что Венгрия останется в стороне от происходящего в Украине.

По словам Орбана, нынешняя стратегия ЕС потерпела крах, и правительства в Европе рушатся "как костяшки домино", а цены на энергоносители растут. Он предупредил при этом об угрозе рецессии для Европы, включая Венгрию.