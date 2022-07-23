Число случаев COVID-19 в мире превысило 569 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 569 млн 23 786.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 382 тыс. 420 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 821,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 138, Франции - 2 тыс. 308, Германии - 1 тыс. 698, Великобритании (по состоянию на утро четверга) - 2 тыс. 663. Данные по США не приводятся.