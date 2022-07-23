На юге Ирана 17 человек погибли в результате наводнений

Не менее 17 человек стали жертвами наводнений, вызванных проливными дождями, в провинции Фарс на юге Ирана.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в субботу телеканал "Аль-Арабийя".

Дожди привели к паводкам на реке Роадбал, протекающей возле столицы провинции города Эстехбанат.

Мэр города Юсеф Карегар, в свою очередь, сообщил, что экстренные службы спасли от паводков 55 человек. Еще как минимум шесть человек числятся пропавшими без вести.

Ранее иранские метеослужбы предупреждали о возможности сильных сезонных ливней в стране, несмотря на то, что Иран уже десятилетиями сталкивается с засухой. "Аль-Арабийя" отмечает, что опасность от наводнений возрастает еще больше, поскольку многие строения и дороги возводили возле рек.