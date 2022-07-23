Все руководители Китая прошли вакцинацию препаратами национального производства
Государственные и партийные руководители Китая прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь отметил на пресс-конференции, что они использовали только препараты национального производства.
"Все лица, занимающие руководящие партийные и государственные должности нашей страны, прошли вакцинацию от COVID-19. Кроме того, во всех случаях вакцинация проводилась препаратами национального производства", - сказал он.
"Это в полной мере отражает то высокое значение, которое наши руководители придают противоэпидемиологической работе, а также их высокую степень доверия национальным вакцинам", - добавил чиновник.
Он отметил, что к настоящему времени три китайских вакцины были одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Цзэн Исинь указал, что китайские препараты также были допущены к применению регуляторами более 100 стран мира, а лидеры 30 государств заявили о том, что привились вакцинами из КНР.
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