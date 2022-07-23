Президент Армении направил поздравительное послание президенту Италии

Президент Армении Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание президенту Италии Серджио Маттарелле по случаю дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Сердечно поздравляю Вас и направляю наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Армения придает важность основанным на общих цивилизационных ценностях дружественным отношениям с Италией.

Уверен, что сложившееся между нашими странами эффективное сотрудничество будет еще больше укрепляться и расширяться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов и всего самого наилучшего».