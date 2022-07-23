Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении автодороги проходимы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, из-за повреждения моста на участке Лусагюх-Ерасхаун Армавирского региона автодороги М-3, движение осуществляется по одной полосе с двусторонним движением.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.