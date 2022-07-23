Европейские индексы выросли - 22-07-22
МОСКВА, 23 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.05% и составил 13253.68 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.25% и составил 6216.82 пункта, британский FTSE вырос на 0.08% и составил 7276.37 пункта, а российский RTSI вырос на 1.69% и составил 1161.47 пункта.
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