Требуются реальные и искренние усилия для установления прочного мира: глава делегации Европарламента

Продолжительный и прочный мир в регионе Южного Кавказа может быть установлен только в результате всеобъемлющих решений, и это требует реальных и искренних усилий с обеих сторон. Как сообщает Арменпресс, такую точку зрения выразил председатель Комитета Европарламента по иностранным делам (AFET) Дэвид Макаллистер.

«Обсуждения с нашими армянскими коллегами были очень полезными в том плане, чтобы лучше понять опасения, которые есть у Армении в нынешней ситуации в контексте безопасности и гуманитарных вопросов. Совершенно очевидно, что прочный мир может быть достигнут с помощью всеобъемлющих решений. Это требует реальных и искренних усилий с обеих сторон. Эти усилия должны основываться на политической воле и приверженности осуществлению достигнутых на сегодняшний день договоренностей. Наш визит является очень четким свидетельством того значения, которое мы, как Европейский союз, придаем всему Южному Кавказу», - заявил Макаллистер.

В этом контексте он подчеркнул активные посреднические усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля в переговорах между лидерами Армении и Азербайджана.

«В рамках этой инициативы премьер-министр Пашинян в апреле и мае с.г. встречался с президентом Азербайджана Алиевым в Брюсселе, — напомнил Макаллистер. — Мы надеемся, что вклад Европейского союза будет полезен в решении длительных проблем и прокладывании пути к установлению прочного мира».

Дэвид Макаллистер напомнил, что Европарламент выразил свое мнение по этому поводу несколькими принятыми резолюциями. В частности, в мае 2021 г. Европарламент принял резолюцию об армянских военнопленных, потребовав от Азербайджана освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц без каких-либо предварительных условий, а 10 марта 2022 г. принял резолюцию под названием «Уничтожение культурного наследия Нагорного Карабаха», осуждающую уничтожение Азербайджаном армянского культурного наследия Арцаха.