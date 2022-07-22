Вице-спикер НС Армении представил делегации Европарламента процесс нормализации армяно-турецких отношений 

Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 22 июля принял прибывшего в Армению с региональным визитом председателя Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на встрече присутствовали председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Эдуард Агаджанян и председатель Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.

Рубен Рубинян представил региональную ситуацию, озвучил позицию армянской стороны относительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

По словам вице-спикера НС, непрекращающиеся провокационные действия и максималистские заявления азербайджанской стороны подрывают усилия, направленные на установление региональной стабильности и мира.

По просьбе гостей Рубен Рубинян представил ход процесса нормализации армяно-турецких отношений и договоренности, достигнутые в ходе последней встречи.