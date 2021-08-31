Предстоящие на 23 июля мероприятия
17:50, Июль 22, 2022
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10:00, 22.07.2022
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"Новая книга" - 24/22: Овсепян, Кристи, Спивакова
- 17:55 В Стамбуле состоялась встреча министров обороны РФ и Турции
- 17:50 Предстоящие на 23 июля мероприятия
- 17:44 В Стамбуле будет подписан документ по поставкам украинского зерна
- 17:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-07-22
- 17:34 Азиатские индексы - 22-07-22
- 17:25 В тренерском штабе ФК «Урарту» пополнение
- 17:23 Футбольный клуб «Урарту» и защитник Жирайр Маргарян подписали соглашение
- 17:12 Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял новоназначенного посла Сирии в Армении Нору Арисян
- 16:53 Премьер-министр Пашинян принял возглавляемую председателем Комитета Европарламента по иностранным делам делегацию
- 16:46 В Грецию направляются две бригады норвежских специалистов для тушения лесных пожаров
- 15:42 В Армению с рабочим визитом прибудет председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид
- 15:29 Детский кинопраздник: стартует 18-й Международный фестиваль детских и юношеских фильмов «Ролан»
- 15:16 Более 1,7 тыс. человек погибли от аномальной жары в Испании и Португалии
- 14:56 Разработана дорожная карта инвестиционных реформ в Армении
- 14:24 Заседание Совета НС не состоялось: на повестке дня был проект обращения в КС о лишении оппозиционных депутатов мандатов
- 14:20 Армянские школьники на Международной олимпиаде по географии завоевали 2 бронзовые медали
- 14:19 МАГАТЭ прокомментировало постепенный отказ Ирана от обязательств
- 13:34 Ален Симонян выразил благодарность делегации Европарламента за усилия по установлению мира в регионе
- 13:13 Польша купит у Южной Кореи 48 истребителей и 180 танков
- 13:06 Государственный симфонический оркестр Армении выступит в Сочи
- 12:52 «WineWorks»: новое дыхание армянского виноделия
- 12:39 Во Франции установят памятник Шарлю Азнавуру: Армения и Франция готовятся к 100- летию шансонье
- 12:27 В Пекине проходит Всемирный молодежный форум
- 12:14 Си Цзиньпин пожелал Байдену скорейшего выздоровления от COVID-19
- 11:47 Для Китая в борьбе с Covid-19 первостепенное значение имеют жизнь и здоровье человека
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