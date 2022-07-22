Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-07-22

ЕРЕВАН, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 июля, курс доллара США сократился на 1.74 драмa и составил 413.10 драм. Курс евро сократился на 2.68 драмa и составил 420.08 драм. Курс российского рубля сократился на 0.07 драмa и составил 7.17 драм. Курс британского фунта сократился на 2.49 драмa и составил 493.78 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 151.40 драмa и составила 22646.24 драм. Цена серебра сократилась на 7.89 драмa и составила 242.59 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.