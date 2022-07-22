Азиатские индексы - 22-07-22

ТОКИО, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.40% и составил 27914.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.28% и составил 1955.97 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.06% и составил 3269.97 пункта, а HANG SENG вырос на 0.17% и составил 20609.14 пункта.