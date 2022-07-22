В тренерском штабе ФК «Урарту» пополнение

В тренерском штабе футбольного клуба «Урарту» пополнение: тренеры Николай Тюнин и Дмитрий Кудряшов будут работать с главной командой клуба в качестве ассистентов Дмитрия Гунько.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФК, российские специалисты имеют богатый футбольный опыт. Тюнин, после завершения карьеры футболиста, в 2020 году начал работать тренером-аналитиком в российском футбольном клубе «Химки», и в том же году присоединился к тренерскому штабу «Ноа», а спустя год был в тренерском штабе «Арарат-Армении». А Кудряшов, окончивший свою футбольную карьеру в 2018 году, начал работать старшим тренером в российском футбольном клубе «Муром». В 2021 году специалист присоединился к тренерскому штабу «Ноа», а затем и «Арарат-Армении».

“Футбольный клуб «Урарту» приветствует и желает успехов профессионалам”, - говорится в релизе клуба.