Футбольный клуб «Урарту» и защитник Жирайр Маргарян подписали соглашение

Футбольный клуб «Урарту» и защитник Жирайр Маргарян подписали трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/23.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФК, футболист пополнил состав клуба в марте 2022 года, на правах аренды перейдя из украинского «Вереса».

“Желаем Маргаряну множества побед и ярких эмоций в составе «Урарту»”,- говорится в релизе клуба.