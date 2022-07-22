Детский кинопраздник: стартует 18-й Международный фестиваль детских и юношеских фильмов «Ролан»

В Армении и в Арцахе с 25 по 29 июля пройдет 18-й Международный детский кинофестиваль «Ролан». На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-зале «Арменпресс» пресс-секретарь фестиваля Карине Григорян сообщила, что старт будет дан в Ереване, но фестиваль пройдет в Ширакской, Гегаркуникской, Тавушской областях, также и в Арцахе.

«Одной из основных целей фестиваля является продолжение децентрализации фестивальной программы и мероприятий, их перенос из Еревана в регионы РА и в Арцах, используя фестиваль как стабильную и надежную международную площадку, и по возможности привлекая и делая участниками и население областей», - сказала Карине Григорян.

В рамках фестиваля планируются показы фильмов, творческие встречи, премьеры в Ереване и в вышеуказанных областях РА и в Арцахе, максимально привлекая к участию детей и молодежь.

По словам председателя детского кинофестиваля «Ролан» и президента Фонда «Роланд Быков» Армении Нунэ Манукян, ожидается интересная и содержательная фестивальная программа. В программу фестиваля вошли 75 фильмов из 28 стран, выпущенных в 2004-2021 годах и лучшие призовые фильмы, участвовавшие в Фестивале детского кино «Ролан». В рамках фестиваля состоится эксклюзивный показ фильма «Расправь крылья», обладателя многих международных наград. В программе фестиваля также и оскароносный фильм «Пой».

«Специальная программа «Панорама армянских детских фильмов», состоящая из 8 фильмов будет реализована в Ереване и в областях. В этом году продолжается сотрудничество Международного фестиваля «Ролан» с посольством Франции в Армении. В программе фестиваля французские игровые и анимационные фильмы для детей и подростков. Наша цель - сделать качественные фильмы доступными для детей. Образовательная составляющая играет ключевую роль в нашей работе. В последние годы мы ставим перед собой задачу побывать в как можно большем количестве областных городов и приобщить людей к культурной жизни», - отметила Нунэ Манукян.

В программу включены и ретроспективные показы лучших фильмов известного режиссера, аниматора, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, «Ники» и ряда других престижных наград Г. Бардина: «Болеро», «Слушая Бетховена», «Три мелодии», «Гадкий утенок», «Адажио», «Конфликт» и «Летучий корабль».

Специальным показом этого года станет и подборка лучших фильмов известного детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Вход на показы фестиваля свободный. Желающие могут ознакомиться с программой на странице фестиваля в Facebook.