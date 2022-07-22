Армянские школьники на Международной олимпиаде по географии завоевали 2 бронзовые медали

С 12 по 18 июля в онлайн формате состоялась 18-я Международная олимпиада по географии, на которой команда Армении завоевала 2 бронзовые медали.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении, бронзовых медалей удостоились Рубен Саркисян (Гюмрийская гимназия «Фотон», 12 класс) и Ованнес Степанян (средняя школа Нор Артагерса Армавирской области, 12 класс). На олимпиаде в команде РА были и ученики гимназии «Квант» Мариам Григорян (11 класс) и Эдуард Аветисян (12 класс).

Командой РА руководили Ваагн Григорян (ЕГУ) и Вардан Асатрян (НАН РА, гимназия «Квант»).

Страной-организатором олимпиады была Франция. Онлайн-участие обеспечила гимназия «Квант». В олимпиаде участвовали 209 учащихся из 54 стран.

Олимпиада проводилась в три этапа: первый день - теоретические задания, второй день - полевые исследования, состоящие из двух подэтапов, третий день - мультимедийные задания.

На 17-й Международной олимпиаде по географии, которая также проходила в онлайн формате, сборная Армении удостоилась одной бронзовой медали.