Ален Симонян выразил благодарность делегации Европарламента за усилия по установлению мира в регионе

22 июля спикер Национального собрания Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с председателем Комитета по иностранным делам Европарламента (AFET) Дэвидом Макаллистером. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью НС РА.

Ален Симонян отметил значение деятельности AFET, направленной на укрепление стабильности в регионе, добавив, что уровень вовлеченности и понимания Европарламентом гуманитарной ситуации, сложившейся после войны 2020 г., довольно высок.

В этом контексте председатель НС выразил признательность Дэвиду Макаллистеру и Желяне Зовко за их непредвзятую позицию и постоянные усилия по установлению мира в нашем регионе. Он также добавил, что высоко оцениваются и замечания главы делегации ЕП по сотрудничеству со странами Южного Кавказа госпожи Марины Кальюранд и постоянного докладчика по вопросам Армении Андрея Ковачева.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся совместно реализуемых и запланированных программ. Была затронута и зафиксированная в соответствующих резолюциях и докладах однозначная позиция Европарламента по ряду важнейших для Армении вопросов, в частности, по последней войне в Нагорном Карабахе, посягательствам на суверенную территорию Армении и необходимости немедленного освобождения армянских военнопленных.

Также были затронуты вопросы, связанные с парламентской оппозицией.