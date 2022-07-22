Государственный симфонический оркестр Армении выступит в Сочи

Государственный симфонический оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер Сергей Смбатян) при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА 25 июля выступит в Сочи, в Центре науки и искусства «Сириус». Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, концерт состоится в рамках Дней культуры Армении в России.

Будут исполнены произведения Арама Хачатряна: вальс из «Маскарада» и отрывок из балета «Спартак», «Ноктюрн» Эдуарда Багдасаряна, сюита Петра Чайковского «Лебединое озеро» и др. Завершится вечер исполнением произведений Арно Бабаджаняна и Шарля Азнавура. С оркестром выступит скрипачка Елена Таросян.

«Мы рады принимать в «Сириусе» зарубежных артистов. Это способствует укреплению связей между государствами и взаимным культурным контактам. Армения - уникальная, чудесная страна с невероятно богатой культурой, в которой нашли отражение ее древняя история и традиции. Государственный симфонический оркестр Армении, как лучший носитель и распространитель этой культуры, поможет нашим слушателям познакомиться с этой уникальной страной», - сказал Ганс-Йоахим Фрай, художественный руководитель Фонда «Талант и успех».

Государственный симфонический оркестр Армении выступит в центре «Сириус» уже во второй раз. Концерт проведет дирижер Арутюн Арзуманян.

«Для меня важно выступить с Государственным симфоническим оркестром Армении в рамках музыкального фестиваля в «Сириусе». Примечательно, что вместе с произведениями Петра Чайковского мы представим и произведения великих армянских композиторов, тем самым укрепляя многовековую культурную дружбу между двумя странами и способствуя популяризации армянского композиторского искусства за пределами Армении», - подчеркнул Арутюн Арзуманян.