«WineWorks»: новое дыхание армянского виноделия

«Лалвар», «Бананц», «Капуткенин» и «Джрджрук» Тавуша, «Хндзогни» Арцаха и «Арени» Вайоц Дзора ... Винодельческая компания «WineWorks» сделала картографию сортов армянского винограда по районам.

«WineWorks» уже 8 лет развивает армянское виноделие и представляет миру сорта армянского винограда. Основателем компании является Ваге Кеушгуерян, который занимался виноделием в Калифорнии и Италии, затем вернулся в Армению и создал собственную компанию.

В «WineWorks» работают с более чем 20 сортами армянского винограда. Компания производит собственные вина, также предоставляет винодельческие услуги другим компаниям. Это - специализированная компания, которая своим опытом и технологиями способствует развитию армянского виноделия.

Партнером «WineWorks» является Акба Лизинг, поддержавший компанию в приобретении производственного оборудования.

«Большую часть оборудования мы приобрели посредством Акба Лизинг. Нашим партнером номер один является Акба Лизинг, одна из причин заключается в том, что у них больше опыта, и они работают быстрее. Лизинг - мягкий и гибкий. В первую очередь мы работаем с Акба, очень легко и быстро. Акба Лизинг для нас первый выбор для закупки и другого оборудования», - отметил Ваге Кеушгуерян.

«WineWorks» уверен, что в мировой истории виноградарства Армения будет позиционироваться как колыбель виноделия. «Кьёш», «Ошин», «Зулал» ... Вина производства «WineWorks» отличаются высоким качеством. Они экспортируется в США, Европу, Россию и в Китай.

100% акционером Акба Лизинга является Акба Банк.

Акба Лизинг контролируется Центральным банком Армении.