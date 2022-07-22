В Пекине проходит Всемирный молодежный форум

21 июля в столице Китая Пекине открылся Всемирный молодежный форум, в котором принимают участие представители разных стран. С приветствием к участникам форума обратился председатель КНР Си Цзиньпин.

Как сообщает «Арменпресс», в течение трех дней работы Всемирного молодежного форума на онлайн-платформе на нескольких панельных площадках будут обсуждаться действия по защите климата, вопросы трудоустройства и инициативности молодежи, перспективы получения равного образования и перспективы цифровой экономики.

Организатором форума выступила Всемирная федерация молодежи. Форум завершится 23 июля.

Фото «Синьхуа»