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Си Цзиньпин пожелал Байдену скорейшего выздоровления от COVID-19

Си Цзиньпин пожелал Байдену скорейшего выздоровления от COVID-19

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу направил президенту США Джо Байдену телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления от COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Узнал, что господин президент заболел COVID-19. Выражаю вам искренние соболезнования и надеюсь на ваше скорейшее выздоровление", - цитирует телеканал телеграмму Си Цзиньпина.

Власти США в четверг сообщили о том, что тест Байдена на коронавирус показал положительный результат. 


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