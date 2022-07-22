Си Цзиньпин пожелал Байдену скорейшего выздоровления от COVID-19

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу направил президенту США Джо Байдену телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления от COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Узнал, что господин президент заболел COVID-19. Выражаю вам искренние соболезнования и надеюсь на ваше скорейшее выздоровление", - цитирует телеканал телеграмму Си Цзиньпина.

Власти США в четверг сообщили о том, что тест Байдена на коронавирус показал положительный результат.