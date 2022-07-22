Социалистическая коалиция официально выдвинула Лулу да Силву в президенты Бразилии

Коалиция "Бразильская федерация надежды" в четверг официально выдвинула экс-президента страны (2003-2010) Луиса Инасиу Лулу да Силву на пост главы государства на предстоящих в октябре всеобщих выборах. Его напарником и претендентом на пост вице-президента был утвержден бывший губернатор Сан-Паулу Жералдо Алкмин, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Формула Лула-Алкмин была единогласно одобрена присутствовавшими на съезде сегодня утром", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Партии трудящихся (PT), входящей в коалицию. Помимо РТ, в ней состоят Коммунистическая партия Бразилии и "Зеленая партия".

"Если вы захотите, мы позаботимся о народе этой страны. Потому что [действующий президент Жаир] Болсонару не достоин бразильского народа", - написал Лула да Силва в четверг.

Очередные всеобщие выборы, на которых гражданам южноамериканской республики предстоит, помимо президента, выбрать также депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов штатов, намечены на 2 октября 2022 года. При необходимости, если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, 30 октября пройдет второй тур. Согласно последним опросам, Лула да Силва имеет наивысшие шансы стать следующим главой государства.