Армения в сфере антикоррупционных и независимых судов опережает страны Восточного партнерства: замминистра юстиции

Заместитель министра юстиции Ерануи Туманянц приняла участие в заключительном форуме «Судебно-правовые реформы и доступность правосудия», организованном Европейским Союзом, немецким Фондом международного правового сотрудничества (IRZ) и Судебной администрацией Латвии в рамках программы «Укрепление системы правосудия в Армении».

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве юстиции РА, во вступительной речи замминистра поблагодарила представителей Европейского Союза и немецкого Фонда международного правового сотрудничества (IRZ), руководителя группы программы «Укрепление системы правосудия в Армении» Питера Гертлера и всех международных партнеров за эффективное сотрудничество в рамках реализованной программы и зафиксированные положительные результаты.

Замминистра также сообщила, что в тот же день состоялось итоговое заседание руководящего комитета программы «Укрепление системы правосудия в Армении», в ходе которого были затронуты ход реализации программы, а также достигнутые успехи, которые положительно были оценены Министерством юстиции. В этом контексте замминистра подчеркнул важность работ, направленных на создание в Армении арбитражного центра и нового Уголовно-исполнительного учреждения при тесном сотрудничестве и поддержке партнеров Европейского Союза в рамках программы.

Ерануи Туманянц отметила, что по индексу Восточного партнерства на 2020-2021 годы, в результате сотрудничества с Европейским Союзом и осуществленных реформ Армения зафиксировала положительный прогресс в антикоррупционных и независимых судах, опередив все страны Восточного партнерства.

Замминистра Туманянц добавила, что параллельно с принятием судебно-правовой стратегии, Министерство юстиции будет добиваться и осуществления действий, намеченных стратегией программы «Укрепление системы правосудия в Армении».