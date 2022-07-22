Европейские индексы - 21-07-22
МОСКВА, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.27% и составил 13246.64 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.27% и составил 6201.11 пункта, британский FTSE вырос на 0.09% и составил 7270.51 пункта, а российский RTSI снизился на 3.93% и составил 1142.18 пункта.
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