Цены на цветные металлы - 21-07-22

ЛОНДОН, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.39% и составила 2420.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.76% и составила 7322.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.01% и составила 2012.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.41% и составила 21478.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.61% и составила 24841.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.34% и составила 2936.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.58% и составила 34392.07 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50460.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.