В правительстве обсуждены связанные с переработкой винограда проблемы и пути их решения

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены связанные с переработкой винограда проблемы в текущем году и возможности их решения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, было доложено, что в последние годы объем экспорта коньяка из нашей страны постоянно увеличивается. Аналогичная тенденция наблюдается и в случае с виноградным вином. Объем потребления последних также увеличивается на территории республики.

В данном контексте были затронуты ожидаемые в этом году объемы урожая, вопросы организации закупочного процесса, работы с фермерскими хозяйствами и предприятиями.

Было отмечено, что в рамках государственной программы субсидирования между производителями и поставщиками заключен договор на закупку около 97 тысяч тонн винограда, процесс носит продолжительный характер.

Была подчеркнута важность ежедневных последовательных работ по решению возможных проблем и оказания помощи закупочным компаниям в рамках инструментария правительства с целью увеличения объемов экспорта.

В этой связи было подчеркнуто, что правительство планирует в ближайшее время выступить с инициативой по оптимизации уплаты пошлин в процессе экспорта.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность последовательного увеличения объемов экспорта коньяка и вин из нашей страны и отметил, что правительство и впредь будет держать этот вопрос в центре внимания.