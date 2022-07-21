Ирак намерен обратиться в СБ ООН в связи с обстрелом Турцией туробъекта на севере страны

Правительство Ирака намерено обратиться в Совет Безопасности ООН по поводу обстрела Турцией туристического объекта на севере республики, в результате которого погибли не менее девяти человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление размещено в среду на сайте иракского внешнеполитического ведомства.

"Правительство Ирака самым решительным образом осуждает обстрел туристического объекта в Заху <…>", - говорится в заявлении МИД арабской республики. В нем отмечается, что власти примут ответные меры дипломатического характера на самом высоком уровне, "начиная с обращения в Совет Безопасности".

В Багдаде считают, что действия Анкары являются нарушением суверенитета страны и норм международного права, а также представляют угрозу безопасности гражданских лиц.

"Обстрел Турцией провинции Дахук, в результате которого погибли и пострадали наши граждане, заслуживает осуждения, является нарушением суверенитета страны и угрозой ее национальной безопасности", - написал президент Ирака Бархам Салех на своей странице в Twitter.

В среду иракский новостной портал Shafaq News сообщил, что в результате обстрела турецкой артиллерией туристического объекта в провинции Дахук (входит в состав Иракского Курдистана) погибли по меньшей мере девять человек, еще 22 получили ранения. Для выяснения обстоятельств происшествия премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми направил на место обстрела специальную правительственную группу, в состав которой вошел глава МИД республики Фуад Хусейн.