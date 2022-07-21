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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-07-22

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-07-22

ЕРЕВАН, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 июля, курс доллара США сократился на 0.76 драмa и составил 414.84 драм. Курс евро сократился на 0.90 драмa и составил 422.76 драм. Курс российского рубля сократился на 0.31 драмa и составил 7.24 драм. Курс британского фунта сократился на 1.58 драмa и составил 496.27 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 91.88 драмa и составила 22797.64 драм. Цена серебра сократилась на 2.06 драмa и составила 250.48 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.


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