Премьер-министру представлен проект Концепции развития системы закупок

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был обсужден проект Концепции развития системы закупок.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что вопрос развития сферы закупок является одной из важнейших тем постоянных обсуждений правительства, которая имеет множество тонкостей и сложностей.

“Речь идет о госзакупках, то есть, по сути, о реализуемых за счет государственного бюджета программах, которые имеют два компонента. Один из них — это эффективность расходования средств и реализации программ, и с этим у нас часто возникают проблемы. Одна группа из них связана с тем, что в большинстве случаев компания, предлагающая самую низкую цену, не всегда предлагает не только не самые качественные, но и вообще качественные услуги.

Во-вторых, во многих случаях у нас возникают проблемы не с ценой и качеством, а со временем и скоростью реализации. В других случаях мы часто сталкиваемся с проблемой, когда приходиться осуществлять закупки у единственного поставщика. Такой случай был у нас и сегодня на заседании правительства. Конечно, это связано с объективными, форс-мажорными ситуациями, но и в случае прямых закупок мы не всегда бываем уверены, насколько эффективную цену мы заплатили за услугу.

С другой стороны, наша система закупок, в частности, наша государственная система, не имеет механизма финансовой оценки времени. Одна и та же процедура закупок во многих случаях надолго затягивается, потому что проигравший подает в суд на победителя, процесс занимает много времени, затем победитель подает в суд на проигравшего, потом они оба подают в суд на правительство. Все это нормально, мы не против того, чтобы в судебном и законодательном рамках были даны разъяснения. Однако потом эти программы либо не реализуются вовсе, либо реализуются на год-два позже, чем планировалось.

У нас нет метода подсчета того, сколько денег государство потеряло в результате несвоевременной реализации проекта. Возможно, у нас есть судебный спор на 3 млн драмов, который длится 4 года, но никто не считает, выиграло государство или нет за это время. Возможно, мы потеряли несколько миллиардов драмов. Более того, в таких случаях возникает и проблема морального ущерба”, - сказал Никол Пашинян.

Глава правительства напомнил, что был случай, когда строительство здания школы в одном из сел затянулось на полтора года из-за судебных разбирательств и неизвестно, когда оно будет завершено. “В это время дети не ходили в школу и т. д. Кто-нибудь подсчитывал ущерб или нет? Но с другой стороны, конечно, есть и обратное, и наиболее эффективным механизмом регулирования цен чисто логически является процедура тендера. Вы помните, сколько изменений мы внесли в систему закупок за это время. Надо сказать откровенно, что мы в поиске, и найти золотую середину нам пока не удалось.

Будем надеяться, что министерство финансов нашло эту золотую середину и представит ее нам сегодня. Мы должны неустанно продолжать обсуждение этой темы, пока не добьемся эффективности. Но самая большая проблема — помнить, что мы можем устанавливать цены на все, абсолютно на все, кроме самого ценного, а самое ценное — это время. До сих пор, по крайней мере, я не сталкивался с тем, чтобы у нас была методология оценивания времени. А почему время - самое ценное? Потому что это, наверное, одна из немногих вещей или единственная вещь, которую невозможно вернуть. Т.е. оно либо было использовано эффективно, либо было использовано неэффективно, либо было использовано с противоположной целью”, - отметил Никол Пашинян.

Затем были затронуты существующие в системе закупок основные проблемы, устаревшее состояние электронной системы закупок, планирование процесса закупок и процедуры. Было отмечено, что в настоящее время ведется разработка новой системы закупок. Проектом Стратегии предусматривается оцифровка процедур закупок, модернизация инструментария, повышение квалификации специалистов по закупкам, наращивание потенциала и улучшение процесса управления договорами.

Основной целью проекта является постоянное целенаправленное совершенствование системы закупок, рейтингование участников закупок, совершенствование системы закупок у единственного поставщика с обеспечением повышения сбалансированной гибкости ответственности.

Представители заинтересованных ведомств представили свои вопросы, замечания и предложения.

Премьер-министр Пашинян еще раз подчеркнул необходимость последовательного совершенствования сферы закупок и поручил доработать проект с учетом результатов обсуждения.