В Конгрессе США считают, что интерес к Украине может со временем угаснуть

Интерес к Украине в Конгрессе США может со временем угаснуть на фоне отсутствия крупных успехов украинских военных. Такое мнение озвучил в среду председатель подкомитета по разведке и специальным операциям комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Рубен Гальего, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Лидерские качества, которые продемонстрировал [президент США Джо] Байден сыграли важную роль в том, чтобы объединить Конгресс в поддержке Украины, - отметил Гальего. - Кроме того, определяющее значение в сохранении поддержки со стороны Конгресса имело участие украинских парламентариев, украинской диаспоры, лично [президента Украины Владимира] Зеленского, его жены, которая выступала вчера".

"Сейчас мы слышим о том, что необходимо продолжать поддерживать Украину. Если сохранять поддержку, они смогут выстоять и дать отпор. Но я опасаюсь того, что со временем, если мы не увидим крупных побед, многие члены Конгресса <...> почувствуют, что все идет не так, как надо, и постепенно их интерес будет угасать", - отметил законодатель.