Великобритания в ближайшие недели намерена отправить Украине новую партию оружия
Великобритания в ближайшие недели планирует отправить Украине десятки артиллерийских орудий, 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.
Ранее в июне британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об очередном пакете военной помощи Украине в размере £1 млрд ($1,2 млрд).
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