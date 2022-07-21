Армения рассчитывает на поддержку Албании в вопросе сохранения армянского культурного наследия в Азербайджане

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Албания в РА Луэлу Хайдарагу (резиденция в Афинах).

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, Артур Мартиросян приветствовал посла, поздравил ее с назначением на должность и пожелал плодотворной работы во благо развития армяно-албанских отношений. Артур Мартиросян выразил уверенность, что посол будет способствовать дальнейшему укреплению и углублению отношений между Арменией и Албанией.

Посол Хайдарага поблагодарила заместителя министра за прием и подчеркнула, что между двумя странами есть много общего, и есть гораздо больший потенциал для тесного сотрудничества в сфере образования, культуры и ряде других.

Заместитель министра отметил, что, помимо исторической и культурной общности, сотрудничество с Албанией уникально еще и тем, что Албания, как страна переходного периода, имеет значительные успехи, которые можно рассматривать в контексте развития образования, культуры, науки и других сфер Армении.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах образования, культуры и вопросов молодежи в двустороннем и многостороннем форматах. Выразили готовность поощрять структуры этих сфер в плане расширения сотрудничества. В качестве первого шага была отмечена возможность межвузовского сотрудничества, взаимных визитов, сотрудничества молодежных структур в рамках программ «Эразмус+», «Горизонт Европа».

На встрече была затронута и необходимость укрепления армяно-албанского сотрудничества в сфере культуры.

Замминистра обратил внимание посла на проблему сохранения армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны, отметив, что армянская сторона рассчитывает на поддержку международного сообщества, в том числе и Албании в вопросе того, чтобы Азербайджан воздерживался от уничтожения и искажения армянского культурного наследия.

Посол Луэла Хайдарага ответила, что правительство Республики Албания хорошо осведомлено о ситуации, и выразила готовность еще раз довести эту обеспокоенность до сведения правительства Албании.

Заместитель министра пригласил Луэлу Хайдарагу принять участие в «STARMUS VI. 50 лет на Марсе», который пройдет в Армении с 5 по 10 сентября. Он сообщил ей, что в запланированном в Армении мероприятии примут участие около 50 всемирно известных ученых, инженеров и космонавтов, представителей технологического сектора, мировых деятелей музыки и искусства, среди них и лауреаты Нобелевской премии.