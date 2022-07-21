Армянские школьники на 54 Международной олимпиаде по химии завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые медали

С 10 по 18 июля состоялась 54-я Международная химическая олимпиада, страной-организатором которой был Китай. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, 4 участника сборной Армении показали высокие результаты, завоевав 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Леонид Асатрян, член сборной Армении, ученик 11-го класса школы «Квант», завоевал серебряную медаль.

Бронзовые медали получили ученики 12-х классов Айк Агекян (старшая школа «Гераци»), Сона Сагейян (школа «Квант») и Тигран Арутюнян (Арагацотнская область, средняя школа Норашена). Команду возглавили Андраник Давинян (Ереванский государственный медицинский университет) и Армен Галстян (Ереванский государственный университет).

В 54-й Международной химической олимпиаде (официальный сайт: https://icho2022.cn) приняли участие 326 учащихся из 84 стран мира.

На 53-й Международной химической олимпиаде, которая также проходила в онлайн режиме, сборная Армении завоевала 3 бронзовые медали.