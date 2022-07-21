На государственные средства Арцаха, Армении и Всеармянского фонда «Айастан» более 1000 семей были обеспечены жильем

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян на своей странице в Facebook опубликовал видеоматериал, рассказывающий о масштабных работах по строительству жилья, проводимых в Арцахе после войны 2020 года.

Как сообщает «Арменпресс», в ролике говорится, что с 2021 по июль 2022 года правительством Республики Арцах в результате строительства, покупок на вторичном рынке и реновации жилого фонда было предоставлено более 1000 квартир. Из них 377 квартир - новостройки, в основном в Степанакерте, построенные за счет государственных средств Республики Арцах и Армении и Всеармянского фонда «Айастан».

Квартиры и жилые дома были предоставлены семьям погибших, вынужденным переселенцам, лицам с бессрочной военной инвалидностью 1-й группы, военнослужащим срочных и резервных подразделений Вооруженных сил, семьям, имеющим 5 и более детей, семьям со статусом беженца и семьям с детьми-сиротами.

«В 2022 году будет сдано в эксплуатацию около 600 квартир и жилых домов, почти 90 процентов из которых будут сданы в регионах», - заявил в видеоролике председатель Комитета по жилищным вопросам Республики Арцах Армен Мангасарян.

По его словам, в Степанакерте идет строительство около 1300 квартир, в регионах - около 1500 квартир. Готова проектно-сметная документация еще на 1000 квартир и жилых домов, и в ближайшее время начнется их строительство.

«В очереди на оформление жилья в республике находится около 8500 семей. Думаю, что при таком темпе строительства в ближайшие годы можно будет решить и их вопрос», - подчеркнул Армен Мангасарян.