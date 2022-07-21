Марио Драги вновь заявил, что уйдет в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил в четверг в нижней палате парламента, что отправляется на встречу с президентом республики Серджо Маттареллой, чтобы подать в отставку, как ожидалось, передает Арменпресс.
"Я прошу приостановить заседание. Потому что я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить о своих намерениях", - сказал Драги.
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