Марио Драги вновь заявил, что уйдет в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил в четверг в нижней палате парламента, что отправляется на встречу с президентом республики Серджо Маттареллой, чтобы подать в отставку, как ожидалось, передает Арменпресс.

"Я прошу приостановить заседание. Потому что я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить о своих намерениях", - сказал Драги.