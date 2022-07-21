В Армении будет проверяться добропорядочность всех прокуроров, следователей и судей

Правительство РА утвердило стратегию судебно-правовых реформ на 2022-2026 годы и соответствующий план действий. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства министр юстиции РА Карен Андреасян заявил, что это не новое начинание, а продолжение стратегии, принятой в 2019 году.

«Многие работы, представленные в этой стратегии, унаследованы от предыдущей стратегии. Они совершенствуются, становятся лучше. К сожалению, некоторые важные направления не были реализованы из-за эпидемии и войны. Некоторые практически готовы, и мы сможем их реализовать уже в ближайшие месяцы», - сказал Карен Андреасян.

Представляя положения стратегии, Карен Андреасян отметил, что основное - это реформы судебной системы. Планируется запуск всей сети Антикоррупционных судов. Система почти полностью готова. Еще одно важное направление - цифровизация судебных процессов.

«Следующий важный вопрос - проверка добропорядочности, и это касается не только судей. Сегодня проверяются только судьи, входящие в новую систему, в ближайшие месяцы мы инициируем проверку поведения всех действующих судей. Это будет средством серьезной борьбы с коррупцией», - сказал Карен Андреасян, подчеркнув, что проверка добропорядочности намечена также для прокуроров, следователей, сотрудников пенитенциарной системы и представителей ряда других сфер.

Следующий акцент стратегии на возможности обжалования дисциплинарных решений в Высшем судебном совете, которые будут представлены правительству с законодательными решениями.

Планируются реформы в сфере адвокатуры. Министр сообщил, что здесь проделана большая работа. Разработан законодательный проект, проведена работа с Палатой адвокатов и с общественностью. Карен Андреасян подчеркнул, что в этом вопросе был достигнут консенсус.

Стратегия предусматривает реформы и в системе принудительного исполнения и в сфере банкротства.

Важным стратегическим направлением является альтернативная система разрешения споров. Министр подчеркнул, что это разгрузит суды. Он выразил уверенность, что создание Арбитражного центра решит эту проблему.