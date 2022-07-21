Согласно экономисту, в условиях повышения курса драма в лучшем состоянии находятся импортеры

По мнению доктора экономических наук, профессора Татула Манасеряна, в условиях повышения курса драма и обесценивания иностранной валюты в Армении сегодня в лучшем положении находятся импортеры. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение экономист высказал на состоявшейся 21 июля пресс-конференции.

«Сегодня в самом лучшем состоянии находятся импортеры, не производители, а импортеры. И это в первую очередь из-за дешевого доллара и выросшего драма», - сказал Манасерян.

Он заметил, что импортеры за тот же товар теперь платят дешевле и получают большую прибыль.

«Когда в экономике происходит укрепление национальной валюты, это почти автоматически приводит к падению цен. Когда мы являемся страной, ориентированной на импорт, мы импортируем и цены мирового рынка. Когда драм дорожает, эти цены, выраженные в драмах, должны понижаться, чего не происходит», - отметил экономист.

В этом смысле он видит необходимость надлежащего государственного контроля над ценами. Экономист замечает, что сегодня у импортеров на руках выросшая национальная валюта, и даже по сравнению с высокими ценами есть высокий спрос, и сколько бы цены не росли, спрос не снижается.