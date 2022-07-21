СМИ: суточный прирост случаев ковида в Токио 21 июля превысит 30 тыс.
Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Токио преодолеет в четверг отметку в 30 тысяч. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.
Таким образом, будет обновлен абсолютный максимум с момента начала пандемии, установленный 5 февраля. Тогда в столичном регионе было выявлено более 21 тыс. случаев ковида за сутки.
Япония в последнюю неделю столкнулась с резким ускорением темпа распространения коронавируса. Власти полагают, что в стране началась седьмая волна инфицирования. В среду суточный прирост по стране обновил абсолютный максимум и составил более 152 тыс. случаев.
Несмотря на продолжающееся распространение коронавируса, власти на данный момент никаких ограничений не планируют. При этом людей призывают активнее проходить бустерную вакцинацию и соблюдать различные меры предосторожности, включая ношение масок и использование антисептиков.
Вместе с тем более половины самих граждан, согласно опросу NHK, выступают за введение ограничений для борьбы с ростом заболеваемости.
С начала пандемии в Японии коронавирусом заразились более 10,5 млн человек, около 31,5 тыс. умерли.
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