Гражданское судопроизводство Армении будет оцифровано: министр юстиции представил подробности

Гражданское судопроизводство в Армении будет оцифровано. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства РА министр юстиции РА Карен Андреасян сообщил, что на реализацию этого процесса уже проведен тендер, и гражданское судопроизводство будет оцифровано после соответствующего финансового перераспределения. Правительство для оцифровки гражданского судопроизводства предоставит победителю тендера 348 млн драмов.

«Под оцифровкой мы подразумеваем то, что адвокаты смогут подавать иски, ходатайства и доказательства непосредственно из своих офисов. Судебные разбирательства также могут проводиться в онлайн режиме, без посещения судов», - сказал Карен Андреасян.

В дальнейшем этот метод будет применяться и в административном и уголовном судопроизводстве.