Подведены итоги совместной программы Комитета государственных доходов Армении и Всемирного банка

В Комитете государственных доходов состоялась церемония закрытия программы «Развитие таможенного администрирования», осуществляемой по совместной инициативе Комитета государственных доходов и Всемирного банка, в которой приняли участие председатель КГД Рустам Бадасян, директор Офиса Всемирного банка в Армении Каролин Гегинат, посол Соединенного Королевства в Армении Джон Галлахер и другие лица.

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, программа стартовала в октябре 2021 года, она была реализована Всемирным банком при финансировании Фонда хорошего управления правительства Соединенного Королевства.

На мероприятии были представлены работы, реализованные в рамках проекта «Развитие таможенного администрирования». В частности, содействие при разработке эталонной модели центров внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на пограничных пропускных пунктах, реализуемых в них бизнес-процессов, а также технических задач систем информационных технологий для повышения эффективности таможенных административных процессов.

С участниками ВЭД были проведены опросы для выяснения их отношения к таможенному администрированию и предоставляемым услугам.

В ходе программы для сотрудников таможенного органа были проведены и учебные курсы.

Стороны, подчеркнув важность налоговых и таможенных реформ в развитии экономики Армении, выразили готовность обеспечить непрерывность подобных программ.