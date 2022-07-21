В Ираке объявили траур по погибшим при обстреле со стороны Турции

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил 21 июля днем национального траура по погибшим в результате обстрела турецкой артиллерией на севере страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство INA со ссылкой на заявление правительства.

"Премьер-министр Мустафа аль-Казыми распорядился объявить траур в четверг в память о погибших в результате жестокой турецкой бомбардировки одного из туристических курортов в провинции Дахук", - говорится в заявлении.

В среду портал SHAFAQ News сообщил, что в результате обстрела турецкой артиллерией туристического объекта в провинции Дахук (входит в состав Иракского Курдистана) погибли девять человек, еще 22 получили ранения. Пресс-служба силовых ведомств республики информировала о гибели восьми человек и ранении 23.

Совет по национальной безопасности при правительстве Ирака решил отозвать временного поверенного в делах из Анкары для консультаций. Министерству иностранных дел поручено подготовить досье о нарушениях суверенитета арабской республики со стороны Турции и подать жалобу в Совет Безопасности ООН, вызвать турецкого посла в Багдаде и выразить ему протест.