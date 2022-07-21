Никол Пашинян пригласил премьер-министра Бельгии посетить Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Национального праздника Бельгии направил премьер-министру Королевства Бельгии Александру де Кру поздравительное послание.

Как сообщает «Арменпресс» в поздравительном послании, опубликованном на сайте правительства, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Горячо поздравляю Вас и дружественный народ Бельгии с Национальным праздником Королевства Бельгия!

Придаю большое значение продолжительному развитию и укреплению межгосударственных отношений, основанных на традиционной дружбе между народами Армении и Бельгии.

В марте этого года Республика Армения и Королевство Бельгия отметили 30-летие установления дипломатических отношений, что является еще одним поводом для оценки наших обязательств, основанных на общей системе ценностей и принципах, для дальнейшего развития нашего сотрудничества, содействия установлению мира и стабильного развития в европейской семье и во всем мире.

Уверен, что нашими совместными усилиями взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Бельгией продолжит развиваться и расширяться в двустороннем и в многостороннем форматах, в том числе и в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Пользуясь случаем, хочу пригласить Вас посетить Армению в любое удобное для Вас время.

Желаю Вам крепкого здоровья и всех благ, а Вашей стране - дальнейшего процветания и прогресса!

Ваше превосходительство, примите, пожалуйста, заверения в моем глубоком уважении».