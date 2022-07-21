В Армении разрабатывается приложение оцифровки работы гидов, которое облегчит и ориентировку туристов

Наряду с развитием туризма и информационных технологий в Армении разрабатывается новое приложение, которое позволит оцифровать работу гидов и даст туристам возможность лучшей ориентировки и нахождения места, которое они желают посетить.

Соучредитель стартапа «Memopin» Карен Вардазарян в беседе с «Арменпресс» подчеркнул, что в Армении активно развивается внутренний туризм, не уступает в развитии и ИТ-сфера, а новое приложение, разработанное путем их слияния, увеличит возможности их развития.

Соучредитель рассказал, что когда они с другом отправились в путешествие, они потратили много времени, пытаясь понять, куда и как идти. Они начали генерировать и реализовывать различные идеи, в результате чего у них родилась идея стартапа.

«Я мечтал побывать на родине рока в Лондоне, в основном ради группы «Pink Floyd». Ради футбола хотел поехать в Амстердам, Милан. Самое худшее, что человек, приезжая туда, попадает в руки Google карт, то есть видит стандартные, неперсонифицированные предложения. Исходя из этого, мы пришли к мысли, что необходимо иметь карту, на которой можно сохранить любое место, посмотреть, как можно добраться до пункта назначения из ближайшего отеля, даже создать возможность сохранять все места, которые вы собираетесь посетить, до достижения этих мест», - рассказал Вардазарян.

Стартап «Memopin» имеет большие возможности, у него три основные функции:

Платформа, на которой «рассказчики», гиды могут на практике помочь независимому туризму с помощью сообщений в блогах, аудио или видео опций;

Это позволит отелям, гостевым домам, ресторанам появляться на платформе.

Приложение может быть полезно для туристов, которые ищут мероприятия, отели, гостевые дома, рестораны, музеи и другие вещи, которые их интересуют в конкретном месте.

По словам основателя, важно оцифровывать знания, опыт и полезные советы местных гидов. Если гид может ежедневно обслуживать 10 туристов, то, оцифровав свои знания, он сможет предоставить или продать их сотням туристов. Есть также возможность зарегистрировать на платформе бренд, получить отдельную страницу и логотип.

Memopin - это платформа для креативных людей, уверяет ее основатель. Работая с различными блогерами, которые пользуются их услугами, они автоматически рекламируют их на YouTube или других платформах этого блогера.

«Если нас не будет под рукой блогера, он воспользуется картой Google и заработает на этих ресторанах. Если блогер использует наше приложение, то, скорее всего, фолловеры будут больше интересоваться ресторанами, а блогер заработает больше денег. Мы обеспечим связь между бизнесом и «рассказчиками». За эту услугу нам будут платить 7-10 долларов», - представил основатель стартапа.

Различные гостевые дома, рестораны, отели и кафе в Memopin смогут создавать свои маркетинговые стратегии. Платформа позволит им представить и себя и развлекательные заведения в этом районе. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно платить 10-15 долларов в месяц.

«Очень часто люди заходят в отель, пытаются понять, какие интересные музеи и рестораны есть в этом районе. На их вопросы в основном отвечает персонал стойки регистрации отеля. Важно, чтобы у людей в 21 веке не было этой проблемы. Мы, посредством нашего приложения, постараемся дать ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у туриста. Карта не требует оплаты этой услуги», - сказал Вардазарян.

В настоящее время идет работа над веб-версией Memopin, скоро она будет готова и для систем Android и iOS. Memopin является генеральным спонсором Международного фестиваля Extraordinary Travel Festival. Он состоится в октябре. По словам основателя, тогда же можно будет ознакомиться с возможностями приложения.

Карен Вардазарян подчеркивает, что Комитет по туризму положительно отнесся к идее их платформы. По словам основателя, их продукция имеет большие возможности для выхода на мировой рынок.

Карине Тертерян