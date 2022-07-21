СМИ: число погибших при опрокидывании лодки в Пакистане достигло 28 человек

Число погибших при опрокидывании лодки в понедельник на реке Инд в районе пакистанского населенного пункта Мачка (северо-восточная провинция Пенджаб) выросло до 28 человек. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила газета Dawn со ссылкой на местные власти.

По данным издания, в районе инцидента продолжается операция по поиску пропавших без вести, число которых более 20 человек. В ней принимают участие военнослужащие и местные жители, уточняет газета.

Ранее в понедельник Dawn сообщила о 19 погибших в результате происшествия.