Европейские индексы - 20-07-22

МОСКВА, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.20% и составил 13281.98 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.27% и составил 6184.66 пункта, британский FTSE снизился на 0.44% и составил 7264.31 пункта, а российский RTSI вырос на 1.18% и составил 1188.91 пункта.