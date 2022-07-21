Европейские индексы - 20-07-22
МОСКВА, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.20% и составил 13281.98 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.27% и составил 6184.66 пункта, британский FTSE снизился на 0.44% и составил 7264.31 пункта, а российский RTSI вырос на 1.18% и составил 1188.91 пункта.
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