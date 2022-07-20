Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

20 июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Д.Байрамовым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе встречи произведен обстоятельный обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов, включая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Акцентирована необходимость продолжения соответствующей работы в строгом соответствии с положениями трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.